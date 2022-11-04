Як уточнила Раміна Есхакзай , ця проблема турбувала давно, але саме зараз вона зважилася на те, щоб її усунути.

Українська блогерка та ведуча Раміна Есхакзай лягла під ніж хірурга. Вона зробила собі септопластику (вирівнювання перегородки носа, – прим. ред.). Знаменитість на Youtube-каналі "Олицька" розповіла, що операція їй була потрібна. Зірка лягла під ніж пластичного хірурга не для того, щоб змінити форму носа, а щоб нормально дихати.

Як уточнила Раміна Есхакзай , ця проблема турбувала давно, але саме зараз вона зважилася на те, щоб її усунути.

"Під час війни я задумалася, що, може, настав час уже нормально дихати, і попросила передплатників порадити мені лікаря. Ця операція коштувала 40 тисяч гривень. Це і септопластика, і вирізання кісти, і випал азотом. Я вирішила зайнятися здоров'ям, бо думаю Якщо помру, то хоч подихати треба нормально", - розповіла ведуча.

Варто зазначити, що Раміна Есхакзай народилася 1 березня 1992 року у Києві. Вона стала відомою як учасниця шоу "Холостяк 5" на телеканалі СТБ. У 2018 році Есхакзай створила авторський YouTube-канал "Ходять чутки". На сьогоднішній день канал має 1,22 млн підписників.

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