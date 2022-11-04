Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай легла под нож хирурга. Она сделала себе септопластику (выравнивание перегородки носа, - прим. ред.). Знаменитость на Youtube-канале "Олицкая" рассказала, что операция ей была необходима. Звезда легла под нож пластического хирурга не для того, чтобы изменить форму носа, а чтобы дышать нормально.
Как уточнила Рамина Эсхакзай, данная проблема беспокоила давно, но именно сейчас она решилась на то, чтобы ее устранить.
"Во время войны я задумалась, что, может, пора уже нормально дышать, и попросила подписчиков посоветовать мне врача. Эта операция стоила 40 тысяч гривен. Это и септопластика, и вырезание кисты, и обжиг азотом. Я решила заняться здоровьем, потому что думаю, если умру, то хоть подышать надо нормально", - рассказала ведущая.
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Стоит отметить, что Рамина Эсхакзай родилась 1 марта 1992 года в Киеве. Она стала известна как участница шоу "Холостяк 5" на телеканале СТБ. В 2018 году Эсхакзай создала авторский YouTube-канал "Ходят слухи". На сегодняшний день у канала 1,22 млн подписчиков.
Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".
Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.
Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.