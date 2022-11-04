Український гурт "KAZKA" приїхав з візитом до Японії. Колектив відвідав Хіросіму, де закликав світових лідерів діяти зараз, щоби не повторити ще одну трагедію.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український гурт "KAZKA" відправився з благодійним туром до Японії, де музиканти ініціювали поїздку до Хіросіми – міста, яке майже 80 років тому пережило атомне бомбардування. Солістка гурту Олександра Зарицька опублікувала відео з поїздки на сторінці гурту до Instagram.

Фронтвумен колективу Олександра Зарицька та інші учасники у такий спосіб вирішили нагадати усьому світу, що сьогодні, у 21 столітті, росія щодня загрожує Україні ядерною зброєю.

"Наша місія сьогодні – розповідати у світі, що насправді відбувається в Україні. Про щоденний тиск на мирне населення, варварські методи, які використовує агресор, про силу та могутність наших воїнів, які захищають нас щодня!", - зазначила артистка.

Артисти також побували у Меморіальному парку світу – місці, яке у 1945 році було повністю знищено атомною бомбою. У музеї музикант Дмитро Мазуряк стояв із невеликим плакатом: "Це може статися в Україні. Дійте зараз".



"Далека географічно, але не за відчуттями, Японія зустріла нас абсолютною підтримкою та неймовірною чуйністю! Вже мріємо провідати її знову", - додала Олександра Зарицька.

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