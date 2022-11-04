Украинская группа "KAZKA" приехала с визитом в Японию. Коллектив посетил Хиросиму, где призвал мировых лидеров действовать сейчас, чтобы не повторить еще одну трагедию.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская группа "KAZKA" отправилась с благотворительным туром в Японию, где музыканты инициировали поездку в Хиросиму – город, который почти 80 лет назад пережил атомную бомбардировку. Солистка группы Александра Зарицкая опубликовала видео из поездки на страницы группы в Instagram.

Фронтвумен коллектива Александра Зарицкая и другие участники таким образом решили напомнить всему миру, что сегодня, в 21 веке, россия ежедневно угрожает Украине ядерным оружием.

"Наша миссия сегодня – рассказывать в мире, что на самом деле происходит в Украине. О ежедневном давлении на мирное население, варварских методах, которые использует агрессор, о силе и мощи наших воинов, защищающих нас каждый день!", - отметила артистка.

Артисты также побывали в Мемориальном парке мира – месте, которое в 1945 году было полностью уничтожено атомной бомбой. В музее музыкант Дмитрий Мазуряк стоял с небольшим плакатом: "Это может произойти в Украине. Действуйте сейчас".



"Далекая географически, но не по ощущениям, Япония встретила нас абсолютной поддержкой и невероятной чуткостью! Уже мечтаем навестить ее снова", - добавила Александра Зарицкая.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.

Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.