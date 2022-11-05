Юна донька Моніки Беллуччі з першого ж виходу друком поряд з мамою підкорила квітучим виглядом і неймовірною красою. Причому Діва одразу отримала пропозиції для модних показів та рекламних зйомок.

Нещодавно також стало відомо, що Діва Кассель, дочка Моніки Белуччі та Венсана Касселя, піде стопами своїх батьків і дебютує в кіно після модельного дебюту.

«Нам не терпиться побачити це, а вам?» - Запитують у шанувальників у мережі.

Багато хто бурхливо відреагував з цього приводу:

«Ще одна дівчина, для якої відчинені всі двері, поки якась талановита людина мріє стати моделлю або актрисою 🙌; Занадто схвильований 😍; Чудова; Нам начхати...; Для інших це набагато складніше! 😒; Ще одна дівчина з... 😮; Це трохи допомагає стартувати в цій професії, коли у тебе знамениті батьки-актор! яка відсутність різноманітності! після батьків, дочок. не дивно, що кінотеатри порожні, завжди одні й самі обличчя».

Також Діва поділилася фото, де позувала в чоботях та боді. Зірка опублікувала кілька фото, де полонила кожним вигином.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки.

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