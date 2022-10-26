Юная дочь известной модели и актрисы Моники Беллуччи для новой съемки перевоплотилась в смелую диву.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая воспитывает двух дочерей. Причем 18-летняя Дева Кассель, ее старшая дочь, пошла по модельным стопам артистки. Сейчас девушка удивляет образами на дорогих модных показах.

В этот раз стало известно, как Дева получила свою первую сольную обложку Vogue. Девушка появилась в новом номере турецкого издания. Стоит отметить, что этим летом девушка снималась для журнала, но для итальянского номера.

Поклонники уже считают, что по темпам развития своей модельной карьеры Дева уже обогнала Монику Беллуччи, ведь ее мама появилась на обложке данного журнала в 24 года, тогда как ее дочь – в 18.

«Смелая девочка, уважаю; Нельзя просто забыть это; Она не отступит; Ты выглядишь совершенно потрясающе 😍; Хороший сладкий вид; Красивый малыш 😍; Это так красиво 😍; Красота! 👌; Замечательные фотографии 💓».

Моника не только ездит на трендовые показы с дочерью, но и появляется на всех съемках с Девой, чтобы юная красавица не волновалась.

В изумрудном платье, с аккуратной прической и макияжем Дева блистала на светском вечере, который поддержала и ее звездная мама.

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