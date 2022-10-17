Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, а ее дочь уже два года как повторят звездный путь, как и она. Девушка получила сразу несколько приглашений к сотрудничеству с модными домами и теперь все чаще блистает на обложках модных глянцев.

Недавно Дева приняла участие в рекламной съемке сразу для трех журналов и для каждой фотосессии девушке пришлось ожидаемо менять образы.

В этот раз девушка показала уличный лук с дизайнерским топом, брюками "два в одном" и дизайнерской сумочкой. Легкий макияж только придал девушке сияния.

«Я мамина и папина дочь, всем бы таких родителей; что-то запредельное; интересно смотреть; интересный выбор дизайна; наконец-то она находит свой личный стиль; меня больше интересует ее стрижка; я хочу этот топ!» - пишут в сети.

Дева Кассель - дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, ранее Дева покорила интересным образом во время съемок для Glass: в черном платье с имитацией корсета с нашивками и довольно внушительным вырезом в зоне декольте девушка выглядела бесподобно.

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