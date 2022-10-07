Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая была в браке с актером Венсаном Касселем. У пары есть двое дочерей - Дева и Леони. Дева выросла уже настоящей красоткий и начала делать карьеру в модельном бизнесе. Не забывает Старшая дочь Беллуччи и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Дева опубликовала фото, где была в платье с внушительным декольте. Звезда поделилась несколькими фото, впечатляя красотой.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Разрушительная", "Прекрасна красота мамы взглядом папы", "зато какая ты идеальная", "Да конечно", "Прекрасная женщина", "Вы делаете это украшение особенным", "оч красивая, таю", "жаль, последнее фото немного размыто, но у вас все хорошо получилось", "Ты выглядишь восхитительно, мисс Дива!", "Принцесса".

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