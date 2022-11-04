Відома співачка та учасниця другого сезону «Холостячка» Злата Огневич веде соціальні мережі сама й доволі давно. В Інстаграм артистка легко говорить про особисте, показує сім'ю і ділиться переживаннями.

Не забуває Злата говорити і про корисні дрібниці або лайфхаки по догляду за собою. Цього разу вона поскаржилася на досить складний момент у виборі майстра брів: «Я хотіла освітлити брови, раніше часто це робила, але мій майстер зараз далеко!

Записалася раніше в салон, але не сказала, що хочу висвітлити саме брови. А потім виявилося, що вони цього не роблять, адже не всі ці процедури здатні зробити. Наприклад, є варіант спалити брови! - Поскаржилася Злата на незручний момент.

Злата також обговорює гострі теми з українцями та висловлюється про роботу наших захисників.

"Ніколи не думала, що це розкіш. Але тепер вважаю саме так: розкіш мати можливість запалити свічку у своїй хаті, заварити чай. І піти спати у свою постіль. А військові наші сплять так... У мене серце стискається, дівчатка... Хлопці... Дякую , низький уклін. Так хочу мати суперсилу вас захистити і полегшити вашу ношу!"

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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