Известная певица и участница второго сезона «Холостячка» Злата Огневич ведет социальные сети сама и довольно давно. В Инстаграм артистка с легкостью говорит о личном, показывает семью и делится переживаниями.

Не забывает Злата говорить и о полезных мелочах или лайфхаках по уходу за собой. В этот раз она пожаловалась на довольно сложный момент в выборе мастера по бровям: «Я хотела осветлить брови, ранее часто это делала, но мой мастер сейчас далеко!

Записалась раньше в салон, но не сказала, что хочу осветлить именно брови. А потом оказалось, что они этого не делают, ведь не все эту процедуру способны сделать. Например, есть вариант сжечь брови!» - пожаловалась Злата на неловкий момент.

Злата также обсуждает острые темы с украинцами и высказывается о работе наших защитников.

"Никогда не думала, что это роскошь. Но теперь считаю именно так: роскошь иметь возможность запалить свечу в своем доме, заварить чай. И уйти спать в свою постель. А военные наши спят так… У меня сердце сжимается, девочки… Парни… Спасибо, низкий поклон. Так хочу иметь суперсилу вас защитить и облегчить вашу ношу!"

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.