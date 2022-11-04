Популярна акторка та перша «Холостячка» популярного реаліті-шоу Ксенія Мішина розповіла у соціальній мережі Інстаграм, як задумалася про перших тату. Причому її на думку наштовхнули досить давно, але є деякі нюанси.

«Друзі, насправді я пожартувала з приводу справжнього тату. Я поки що думаю, і ось приїхала з дівчатками поспілкуватися, зробити мені такий подаруночок на ручку. Це тимчасово. Ще пройшла майстер-клас з тату на штучній шкірі. Тепер маю нову професію. Дуже круті емоції!

Хоча я сьогодні і пожартувала про тату, насправді маю одне бажання. Отак виглядає Сак Янт. Це справжній магічний артефакт, який здатний змінити ваше життя» - розповіла Мішина, показуючи, чому хоче бути схожою на Джолі.

Також зірка розмістила довгу посаду, в якій жорстко висловилася про людей з негативним мисленням та критиків української влади.

"Із самого початку війни мене оточували люди, які запевняли в тому, що в Україні нічого хорошого не буде. Ні, звичайно існував маленький відсоток того, що все може обернутися на нашу користь, але загальний флер настроїв був негативним і дуже сумним. Я завжди намагаюся. випливати з таких настроїв самостійно, але, погодьтеся, це вкрай складно, коли довкола «невіруючі», — пише Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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