Популярная актриса и первая «Холостячка» популярного реалити-шоу Ксения Мишина рассказала в социальной сети Инстаграм, как задумалась о первых тату. Причем на мысль ее такую натолкнули довольно давно, но есть некоторые нюансы.

«Друзья, на самом деле я пошутила по поводу настоящего тату. Я пока думаю, и вот приехала с девочками пообщаться, сделать мне такой подарочек на ручку. Это временно. Еще прошла мастер-класс по тату на искусственной коже. Теперь у меня есть новая профессия. Очень крутые эмоции!

Хотя я сегодня и пошутила о тату, на самом деле у меня есть одно желание. Вот так выглядит Сак Янт. Это настоящий магический артефакт, который способен изменить вашу жизнь» - рассказала Мишина, показывая, почему хочет быть похожей на Джоли.

Также звезда разместила длинный пост, в котором жестко высказалась о людях с негативным мышлением и критиках украинской власти.

"С самого начала войны меня окружали люди, уверявшие в том, что в Украине ничего хорошего не будет. Нет, конечно существовал маленький процент того, что все может обернуться в нашу пользу, но общий флер настроений был отрицательным и очень грустным. Я всегда стараюсь вытекать из таких настроений самостоятельно, но, согласитесь, это крайне сложно, когда вокруг «неверующие", — пишет Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео