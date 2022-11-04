Як повідомляє Politeka.net, блогер Катерина Репяхова та співак Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Сьогодні щаслива пара відзначає особливу для них обох дату. Про це Катерина розповіла докладніше у себе в Instagram-stories.
Зокрема, рівно сім років тому Катерина Репяхова та Віктор Павлік познайомилися.
"Сьогодні день, який змінив моє життя назавжди... Наше фото після концерту, на ньому ми ще не знайомі один з одним. За 3-4 години після цього ми випадково зустрінемося в одному готелі, де обидва зупинилися. Але вже тоді я сподобалась ВП, я так думаю. Адже тоді він нікого так не обіймав", - поділилася спогадами Катерина Репяхова.
Фото, яке показала молода матуся, було зроблено після концерту Віктора Павлика. Після закінчення артист фотографувався зі своїми фанатами, серед яких і була Катерина.
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На наступному знімку вона продемонструвала знімок узі, коли ще була вагітною.
"А на наші п'яті роковини, я стала на облік з Мишком, тому цей день теж особливий для мене", - додала Катерина Репяхова.
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.