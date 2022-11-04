Ровно семь лет назад блогер Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик познакомились.

Как сообщает Politeka.net, блогер Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Сегодня счастливая пара отмечает особенную для них обоих дату. Об этом Екатерина рассказала более подробнее у себя в Instagram-stories.

В частности, ровно семь лет назад Екатерина Репяхова и Виктор Павлик познакомились.

"Сегодня день, который изменил мою жизнь навсегда... Наше фото после концерта, на нем мы еще не знакомы друг с другом. За 3-4 часа после этого мы случайно встретимся в одном отеле, где оба остановились. Но уже тогда я понравилась ВП, я так думаю. Ведь тогда он никого так не обнимал", - поделилась воспоминаниями Екатерина Репяхова.

Фото, которое показала молодая мамочка, было сделано после концерта, который давал Виктор Павлик. После его окончания артист фотографировался со своими фанатами, среди которых и была Екатерина.

На следующем снимке она продемонстрировала снимок узи, когда еще была беременной.

"А на наше пятую годовщину, я стала на учет с Мишей, потому этот день тоже особенный для меня", - добавила Екатерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

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