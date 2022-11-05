Українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про свою місію з колегами після чергових розглядів у мережі.

Як повідомляє Politeka.net , українська телеведуча Маша Єфросиніна активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та просуває роботу багатьох фондів. Для допомоги постраждалим українцям телеведуча також створила і власний фонд.

«Наша місія – дбати про тил нашої країни. Займатися жінками та дітьми, їх психологічним станом. Адже після нашої перемоги вони відроджуватимуть наше майбутнє. А воно, у свою чергу, має бути міцним та здоровим. Маю стати сильним фундаментом для наступних поколінь» - каже Марія з колегами.

У мережі також підтримують:

«❤️ неймовірні жінки!; Це дуже круто 👏; Захоплююсь вами та бажаю сили, наснаги та міцного здоров'я на тернистому шляху до нашої перемоги; Ви великі молодці. Дуже хороша ініціатива, діти та жінки – це серце нашої держави; Дякуємо за можливість! Дуже добрий відпочинок для моєї родини».

Також Марія розмістила скріншоти посту соловйова, який бурхливо відреагував на заяву ведучої, що "кожен знищений російський убивця — це врятоване українське життя".

"День почався з добрих новин: Король пропагандистських гівно помийок солов'їв вчить українську мову! Не дають спокою хлопчику мої відеозвернення", - пише Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.