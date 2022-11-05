Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и продвигает работу многих фондов. Для помощи пострадавшим украинцам телеведущая также создала и личным фонд.
«Наша миссия — заботиться о тыле нашей страны. Заниматься женщинами и детьми, их психологическим состоянием. Ведь после нашей победы они будут возрождать наше будущее. А оно, в свою очередь, должно быть крепким и здоровым. Должен стать сильным фундаментом для последующих поколений» - говорит Мария с коллегами.
В сети также поддерживают:
«❤️ невероятные женщины!; Это очень круто👏; Увлекаюсь вами и желаю силы, воодушевления и крепкого здоровья на тернистом пути к нашей победе; Вы великие молодцы. Очень хорошая инициатива, дети и женщины – это сердце нашего государства; Спасибо за возможность !!! Очень хороший отдых для моей семьи».
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Также Мария разместила скриншоты поста соловьева, который бурно отреагировал на заявление ведущей, что "каждый уничтоженный российский убийца — это спасенная украинская жизнь".
"День начался с хороших новостей: Король пропагандистских говно помоек соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения", - пишет Ефросинина.
Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.
Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.