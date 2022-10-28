После начала полномасштабного вторжения Маша Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в Европу.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет активную волонтерскую деятельность и освещает происходящее в Украине. На своей странице в Instagram знаменитость показала редкое фото со своим сыном. Маленький Саша не любит фотографироваться, но маме удалось его уболтать.

Пользователей сети теле-звезда порадовала, выложив новый снимок в Инстаграм, на нем она запечатлена со своим любимым сыночком Александром. Поклонники Маши Ефросининой получили возможность узнать, на кого же больше похож ее ребенок — на нее, или же на супруга ведущей Тимура Хромаева. Нам кажется, что на обоих одновременно — что-то у него есть от мамы, а что-то от папы.

Мальчик с мамой запечатлены в самолете, на руках у телеведущей домашний питомец.

"Движ" - коротко подписала фото знаменитость.

Стоит отметить, что сейчас сын и дочь Маши Ефросининой находятся в Европе вместе с бабушкой. Телеведущая недавно вернулась в Украину и рассказала о первой за пять месяцев встрече с мужем дома, которая была романтичной и в то же время простой. Муж телеведущей, бизнесмен Тимур Хромаев, пошел, по словам Ефросининой, добровольцем воевать.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.