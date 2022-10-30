Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла сдержать эмоций после того, как очередная российская «звезда» решила попиариться в так званом ДНР. Ефросинина написала, что после такие продажные артисты будут раскаиваться, но будет поздно притворяться.

Ефросинина высмеяла приезд Ольги Бузовой, которая приехала в оккупированный Донецк ради очередного пиара. Она привезла грузовик с коробками, дядю-подсказчика и невыученный текст.

«Знаете, о чем я думаю, глядя на всех этих выпендрежников медиапропаганды? О том, где бы сейчас купить то противорвотное средство, которое сможет подействовать, когда при развале РФ они все начнут раскаиваться? Когда потечет блеянье: Нас заставили, У нас не было выбора, Мы всегда любили украинский народ и просим у него прощение за все, — написала Маша.

Фу бл**ь. Главное, я хочу, чтобы каждому еба****му русскому «благодетелю» эти дети снились каждую ночь» - не выдержала ведущая.

Также в Инстаграм Ефросинина разместила мощный пост, посвященный ее сыну Саше.

"Сашку мы дома с рождения называли «мальчик-добро»: он всех нас «лечил» своим игрушечным набором Айболита; не разрешал трогать ни пауков, ни мошек; с каждой прогулки приносил мне листья и цветы, плакал на всех кино- сценах с животными. Даже приручил ворону, которая прилетала к нам каждое утро на балкон! Вообще мечтал стать фермером-полицейским! И вот теперь он играет только в войну…", — признается Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.