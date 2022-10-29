Мария и бизнесмен Тимур Хромаев воспитывают двоих детей. В 2004 году у них родилась дочь Нана, а в 2014 – сын Александр. После начала полномасштабного вторжения рф ведущая с детьми переехала в Европу.

В этот раз на своей странице в Instagram Ефросинина разместила мощный пост, посвященный ее сыну Саше.

"Сашку мы дома с рождения называли «мальчик-добро»: он всех нас «лечил» своим игрушечным набором Айболита; не разрешал трогать ни пауков, ни мошек; с каждой прогулки приносил мне листья и цветы, плакал на всех кино- сценах с животными. Даже приручил ворону, которая прилетала к нам каждое утро на балкон! Вообще мечтал стать фермером-полицейским! И вот теперь он играет только в войну…", — признается Маша Ефросинина.

Мальчик удалил с планшета все развивающие игры, гонки, а оставил только стрелялки.

"Я ему: «нельзя, я против стрельбы, против убийств». А он мне: «я убиваю врагов! Мама, я хочу победить. Я хочу домой! Я помогаю папе!». И что я должна сказать в ответ? Если его папа на мои мольбы приехать к нам хотя бы на три дня, отвечает: «выпи*дим всю мерзость с нашей земли, тогда я приеду, чтобы вас забрать домой». Все изменилось! Все мои постоянные мысли о воспитании сына, о толерантности по поводу отношений с мужчиной. Я знаю, что у вас тоже… Не действует большинство внутренних правил и привычек, взгляды на мораль и веру тоже изменили угол", — добавила ведущая.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.