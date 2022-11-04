Популярна українська співачка Тіна Кароль на початку своєї кар'єри співала і виглядала зовсім інакше.

Як повідомляє Politeka.net , після нападу Росії на Україну Тіна Кароль поїхала за кордон і активно підтримує громадян благодійними концертами. Проте додому співачка не повертається.

У мережі тим часом просять підтримати артистку у новому голосуванні і навіть згадали минуле самої Кароль.

«Згадаймо наше Сонечко на Євробаченні. Триває голосування за склад журі Національного відбору на Євробачення-2023 у додатку "ДІЯ". Щоб проголосувати за Тіну Кароль, потрібно відкрити розділ «Послуги», потім перейти до «Опитування» і вибрати відповідне голосування» - просять підтримати фанати.

У мережі, проте, реагують по-своєму:

"Сонечко; Дай бог тобі наше сонечко відданої любові та щирого не фейкового щастя; Як Ви думаєте, чого не хочуть голосувати за Тіну, прочитала в коментарях, що вона хоче взяти на відбір із собою розмальованого типу, який видає себе за великого співака».

Також у своєму Telegram-каналі артистка записала відеозвернення до українців, які ще не зайшли до "Дії" і не проголосували за журі Нацвідбору. Лежачи в ліжку у готельному номері десь за кордоном, Кароль показала, як це зробити і за кого вона проголосувала сама.

Напередодні у додатку "Дія" запустили нове опитування. Наразі кожен українець зможе обрати кандидата, який займе суддівське крісло на нацвідборі на Євробачення-2023.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.