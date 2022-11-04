Как сообщает Politeka.net, после нападения рф на Украину Тина Кароль уехала заграницу и активно поддерживает граждан благотворительными концертами. Однако домой певица не возвращается.
В сети тем временем просят поддержать артистку в новом голосовании и даже вспомнили о прошлом самой Кароль.
«Вспомним наше Солнышко на Евровидении. Продолжается голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение-2023 в приложении "ДІЯ". Чтобы проголосовать за Тину Кароль, нужно открыть в раздел «Услуги», затем перейти в «Опросы» и выбрать соответствующее голосование» - просят поддержать фанаты.
В сети, однако, реагируют по-своему:
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«Сонечко; Дай бог тебе наше солнышко преданной любви и искреннего не фейкового счастья; Как Вы думаете чего не хотят голосовать за Тину прочитала в комментариях что она хочет взять на отбор с собой разрисованного типа выдающего себя за великого певца».
Также в своем Telegram-канале артистка записала видеообращение к украинцам, которые еще не зашли в "Дію" и не проголосовали за жюри Нацотбора. Лежа в постели в гостиничном номере где-то за границей, Кароль показала, как это сделать и за кого проголосовала она сама.
Накануне в приложении "Дія" запустили новый опрос. Теперь каждый украинец сможет выбрать кандидата, который займет судейское кресло на нацотборе на Евровидение-2023.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.