Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво з перших днів вторгнення Росії займається волонтерством і підтримує Україну. Сьогодні кулінар вирішив звернутися до тих, хто незважаючи на жодні перепони - продовжує робити свою роботу. Пост із вдячністю до працівників залізниці шеф-кухар опублікував у своєму Instagram.

Так, 4 листопада в Україні відзначають професійне свято День залізничника. Цього дня заведено вітати всіх працівників залізничного транспорту. Під час війни залізничники виконують надзвичайно важливу роботу: допомагають людям евакуюватися потягами з прифронтових міст. Після повномасштабного вторгнення багато залізничників тижнями працювали без вихідних.

Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зворушливо привітав залізничників зі своїм святом.

"Про важливе. Сьогодні вітаємо тих, хто був стабільним і надійним тоді, коли весь світ не міг цього дати. Вітаємо тих, хто виконував свою роботу за графіком, днями та ночами, не зупинявся ні на мить. Вони теж не бачили свої сім'ї тижнями. — наші найвідважніші залізничники... Велика пошана, величезна подяка, уклін за вашу роботу та приклад", — написав суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пояснив, чому росіянам не залякати українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" знайшов кому подякувати за кожну хвилину тиші.