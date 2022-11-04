Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с первых дней вторжения рф занимается волонтерством и поддерживает Украину. Сегодня кулинар решил обратиться к тем, кто не смотря ни на какие преграды - продолжает делать свою работу. Пост с благодарностью к работникам железной дороги шеф-повар опубликовал в своем Instagram.

Так, 4 ноября в Украине отмечается профессиональный праздник День железнодорожника. В этот день принято поздравлять всех работников железнодорожного транспорта. Во время войны железнодорожники выполняют чрезвычайно важную работу: помогают людям эвакуироваться на поездах из прифронтовых городов. После полномасштабного вторжения многие железнодорожники неделями работали без выходных.

Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво трогательно поздравил железнодорожников с их праздником.

"О важном. Сегодня поздравляем тех, кто был стабильным и надежным тогда, когда весь мир не мог этого дать. Поздравляем тех, кто выполнял свою работу по графику, днями и ночами, не останавливался ни на миг. Они тоже не видели свои семьи неделями — наши самые отважные железнодорожники... Большое уважение, огромная благодарность, поклон за вашу работу и пример", — написал судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.