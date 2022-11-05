Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився після перемоги на шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка зайнявся благодійністю, збираючи гроші з своїх вуличних виступів, які збирали в мережі мільйони переглядів. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Лазановський поділився селфі, де показав свою проблему з очима.

"Питання дня% що з очима? відповідь: я не знаю. Зараз проходжу обстеження. Сподіваюся, що це якась алергія", - написав Лазановський у своєму блозі.

"Наступна сторіс не для людей зі слабкими нервами. Ну гаразд, для вас теж", - написав Сергій і поділився ще одним селфі, де гуляв уже по вулиці.

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