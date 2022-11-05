Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився після перемоги на шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка зайнявся благодійністю, збираючи гроші з своїх вуличних виступів, які збирали в мережі мільйони переглядів. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Лазановський поділився селфі, де показав свою проблему з очима.
"Питання дня% що з очима? відповідь: я не знаю. Зараз проходжу обстеження. Сподіваюся, що це якась алергія", - написав Лазановський у своєму блозі.
"Наступна сторіс не для людей зі слабкими нервами. Ну гаразд, для вас теж", - написав Сергій і поділився ще одним селфі, де гуляв уже по вулиці.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Бездітний Євген Кот з "Україна має талант" зізнався, чи готовий взяти під опіку дитину: "Ми не боїмося, але..."
Глущенко з "Дизель шоу" вийшла на зв'язок і зізналася, де пропадала тривалий час: "Але треба ж..."
Зірка "Кріпосної" Сагайдачна розірвала дружбу з Байрак та назвала причину: "Оксану заблоковано..."
"Готується до найгіршого": зірка "1+1" Падалко звернулася до українців із важливими новинами
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський до сліз зворушив українців новим відео
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський здивував пронизливим твором
А ще Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський похвалився фізичною формою