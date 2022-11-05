Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился после победы на шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля звезда занялся благотворительностью, собирая деньги с уличных своих выступлений, которые собирали в сети миллионы просмотров. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Лазановский поделился селфи, где показал свою проблему с глазами.

"Вопрос дня% что с глазами? ответ: я не знаю. Сейчас прохожу обследование. Надеюсь, что это какая-то аллергия", - написал Лазановский в своем блоге.

"Следующая сторис не для слабонервных людей. Ну ладно, для вас тоже", - написал Сергей и поделился еще одним селфи, где гулял уже по улице.

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