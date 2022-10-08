В этот раз на своей странице в Instagram певец поделился кадрами со съемки, которую ему устроили на живописных улицах Ивано-Франковска. На фото он предстал в стильном черном костюме.
"Это был интересный опыт 🙈Я безумно не люблю фотографироваться, но Марина смогла меня убедить, что все получится🥰Теперь имею новые фото в профиль🙃Лучшая ваша оценка - это "♥️", - похвастался Лазановский.
Сергей сейчас находится в отличной форме. Ранее артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хороших результатов и нарастить мышцы. Теперь, чтобы довести тело до идеала, Лазановский решил обратиться к эксперту и занимается с персональным тренером.
Поклонницы в комментариях поддержали певца:
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"Божеее какие фотоо 🔥😍 Красавчик 😍";
"Мужчины и не должны любить фотографироваться, это же не девушки🤗";
"Сейчас все девушки Украины тайком влюблены в того красавца 🙌";
"Крутые кадры. Даже бы не подумала, что на айфон)";
"Брутальный. Джельтельмен 🥰🥰 одним словом красавчик";
"Вау! Крутые фотки!😻";
"отлично получилось, молодец, не загордился и согласился ❤️";
"Все действительно получилось хорошо💫".
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазановский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.