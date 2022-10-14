Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни", где ему удалось победить в команде Нади Дорофеевой. Теперь за звездой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где Сергей делится своим творчеством и личными кадрами.

А в этот раз звезда опубликовал видео, где презентовал песню.

"Наши Ангелы Охранники, наши котики, наши защитники и защитницы, с праздником вас.

Спасибо за каждый день", - написал Лазановский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Аж мурашки по телу, спасибо", "Классная песня для УПА", "Слава Украине, Героям Слава", "Все будет Украина", "Красавец, замечательные песни и исполнения", "Красавец, замечательные песни и исполнения", "Слава Украине".

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