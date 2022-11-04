Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук прославилася завдяки багатьом ролям і встигла відзначитись на різних шоу, проте про свого чоловіка зірка говорить не часто. Олександр Божков не любить з'являтися на публіці, тож артистка поважає їхній особистий сімейний простір.

Цього разу Саліванчук зробила виняток та показала рідкісні сімейні кадри, зокрема, привітавши чоловіка з роковинами їхнього першого побачення. Також своє звернення Ганна супроводжувала архівними фото з того часу.

«Вісім років із першого побачення. Які молоді, щасливі, і навіть не думали, що будемо разом так довго і матимемо двох чудових синів» – пише Ганна.

Також раніше Ганна показала, як займається на танцях – Саліванчук ходить на масаж, тренується у залі та ходить до косметолога, але не забуває і про особистий розвиток. З недавніх пір вона відновила заняття.

«Класна пісня, вперше танцюю таке. Я обіцяю, що доведу цей танець до пуття і вивчу його до кінця!» – поділилася Ганна під кадрами.

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