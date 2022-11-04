Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук прославилась благодаря многим ролям и успела отметиться на различных шоу, однако о своем супруге звезда говорит не часто. Александр Божков не любит появляться на публике, поэтому артистка уважает их личное семейное пространство.
В этот раз Саливанчук сделала исключение и показала редкие семейные кадры, в частности, поздравив супруга с годовщиной их первого свидания. Также свое обращение Анна сопроводила архивными фото с тех дней.
«Восемь лет с первого свидания. Какие молодые, счастливые, и даже не думали, что будем вместе так долго и будем иметь двух чудесных сыновей» - пишет Анна.
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Также ранее Анна показала, как занимается на танцах – Саливанчук ходит на массаж, тренируется в зале и ходит к косметологу, но не забывает и о личном развитии. С недавних пор она возобновила занятия.
«Классная песня, впервые танцую такое. Я обещаю, что доведу этот танец до ума и выучу его до конца!» - поделилась Анна под кадрами.
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