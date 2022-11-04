Популярна співачка з українським корінням Ані Лорак, яка навіть через багато місяців після початку повномасштабної війни не висловила своєї громадянської позиції, а нещодавно представила новий російськомовний хіт і кліп, поділилася у своєму Instagram кадрами з відпочинку в Іспанії. Схоже, зірка без перешкод мандрує світом, маючи український паспорт, при тому не підтримала Україну публічно і не сказала жодного слова про напад росії.

На нових фотографіях Лорак зображена на красивій набережній біля моря, судячи з геолокації, вона відпочиває в Іспанії. Перед камерою вона з'явилася у світлих джинсах із коротким темним топиком та чорною накидкою. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лорак написала: "Вода надає мені сил... Тут я почуваюся вдома". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки-запроданки, запрошуючи її в українські міста біля моря: "Опа, Іспанія. А Крим не надає сили?", "Цікаво, круто відпочивати в Іспанії з українським паспортом?", "У Маріуполь можеш теж на море приїхати", "Звичайно, ти тепер скрізь вдома, тільки не на батьківщині", "Приїжджай у Миколаїв, люба, і тут тобі додадуться такі сили, що ти і не бачила ніколи", "У Крим до моря не хочеш? Або в Одесу?", "Ну і відчувай, залишайся. Яка різниця для продажних, де будинок", "Швидко ви міняєте країни для проживання", "А в Одесу не хочеться?".

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