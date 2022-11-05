На своїй сторінці в Instagram Падалко зробила підбірку найгучніших новин на 254 день повномасштабної війни рф проти України.

"На фронті далі великий тиск ворога на Донбасі і різні рухи навколо Херсона: то окупанти запровадили в Херсоні цілодобову комендантську годину, то раптово від неї відмовилися. Путін натомість запропонував вивезти всіх звідти людей (тобто депортувати) заради їхньої «безпеки»", — пише Падалко.

Марічка також розповіла, що США не планують вести жодних перемовин з росією щодо України, хоча Москва того дуже хоче — про це заявив радник президента США з безпекових питань Джейк Салліван, який несподівано приїхав до Києва. Окремо Салліван пообіцяв надати Києву все, що необхідно зі зброї для звільнення Херсона і півдня України. Крім того, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

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Також ведуча лаконічно та потужно згадала про День залізничників, який відзначали 4 листопада.

"Цьогоріч особливий. Залізничники України – це герої 21 століття. Коли починається війна, залізниця всюди зупиняється. Всюди, але не в Україні. Вічна пам’ять героям", — наголосила Марічка Падалко.

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