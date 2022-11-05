На своей странице в Instagram Падалко сделала подборку самых громких новостей на 254 день полномасштабной войны рф против Украины.

"На фронте дальше большое давление врага на Донбассе и разные движения вокруг Херсона: то оккупанты ввели в Херсоне круглосуточный комендантский час, то внезапно от него отказались. Путин предложил вывезти всех оттуда людей (то есть депортировать) ради их «безопасности»", — пишет Падалко.

Маричка также рассказала, что США не планируют вести никаких переговоров с россией по Украине, хотя Москва этого очень хочет — об этом заявил неожиданно приехавший в Киев советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан. Отдельно Салливан пообещал предоставить Киеву все, что необходимо из оружия для освобождения Херсона и юга Украины. Кроме того, США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.

«Укрпочта» с 4 ноября начала продавать новую марку «Крымский мост на бис!». Через Дію теперь можно будет сгенерировать справку о месте жительства. Вскоре Минцифры обещают подтянуть в приложение дипломы и аттестаты.

Также ведущая лаконично и мощно вспомнила День железнодорожников, который отмечали 4 ноября.

"В этом году особенный. Железнодорожники Украины – это герои 21 века. Когда начинается война, железная дорога повсюду останавливается. Везде, но не в Украине. Вечная память героям", - подчеркнула Маричка Падалко.

Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

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