На популярному проекті "Холостяк" прославилося багато дівчат, які тепер показують своє життя в соціальній мережі.

Як пише Politeka.net , популярний проект «Холостяк» продовжує виходити щоосені і цього разу стартував уже 12 сезон, в мережі нерідко згадують про учасниці попередніх сезонів, що прославилися. Кожного сезону були учасниці, які стали улюбленицями глядачів, причому вони активно ведуть Інстаграм та спілкуються з фанатами.

Багатьом цікаво, як виглядали яскраві дівчата всіх сезонів під час зйомок у шоу.

Холостяк 1 сезон – Олександра Шульгіна, вона була першою переможницею українського шоу, а також зустрічалася з Максимом Чмерковським. Олександра була ведучою ранкового шоу "Прокинься" НЛО TV. Заснувала бренд спортивного одягу Shu Sport, а зараз мешкає в Майамі.

Холостяк 3 сезон - Роза Аль-Намрі, вона стала відома у третьому сезоні, а після проекту стала ведучою пост-шоу "Як вийти заміж (СТБ). .

Холостяк 4 сезон – Ганна Селюкова, вона нерідко дивує кадрами в Інстаграм, адже після перемоги на проекті вийшла заміж за мільйонера Євгена Качалова. Ну, а її коронна фраза "Кабанчик метнись" підштовхнула дівчину створити власний бренд "Cabanchi.com".

Олена Лесик – переможниця 6-го сезону після проекту протягом року зустрічалася із головним героєм – Іраклі Макацарія. Вони разом подорожували і навіть зустріли Новий рік, але в результаті вирішили розлучитися. Після цього особисте життя дівчина не коментувала.

Даша Квіткова перемогла у 9 сезоні та стала першою, хто не лише зберіг стосунки з «Холостяком», а й вийшла за нього заміж. Зараз пара виховує сина Лева і всіляко розповідає про своє життя у соціальних мережах, аби підтримувати популярність.

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