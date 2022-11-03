Алекс Топольский также рассказал, что часто знакомился с девушками на улице, ведь это помогало ему раскрыться и стать более уверенным в себе.

Как сообщает Politeka.net, главный герой романтического реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский решил пооткровенничать с поклонниками. Он начал рассказывать, что ему нравится и почему, он раньше часто знакомился с девушками на улице. Своими откровениями главный герой романтического реалити поделился на странице в Instagram-stories.

По его словам, ему нравится осень, ведь в эту пору можна организовать самые романтические и идеальные свидания.

"Признаюсь вам, я люблю осень. Это в первую очередь - очаровательная атмосфера. Особенно свидания осенью. Под дождем. Гулять с девушкой под зонтиком наслаждаясь друг другом и пить горячий кофе. Вот какие у меня воспоминания об осени и идеально свидании", - поделился Алекс Топольский.

Также он признался, что между активным и пассивным отдыхом, выбрал бы первый вариант, ведь сам является активным человеком.

"Все же я выберу активный отдых, ведь я сам по себе - активный человек. Я люблю новые эмоции, новые ощущения, экстрим, драйв. Это дает мне какое-то вдохновение и остроту жизни. Но пасивный отдых тоже необходим. Поэтому зачастую я балансирую", - добавил Алекс Топольский.

Он также рассказал, что часто знакомился с девушками на улице, ведь это помогало ему раскрыться и стать более уверенным в себе.

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