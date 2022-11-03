На своей странице в Instagram предприниматель разместил эффектное видео, в котором показал свое перевоплощение, сменив домашний пижамный наряд и стильный образ для съемок.
"Для меня это были одни из самых сложных съемок. Одновременно в моей жизни вне проекта и на нем происходили достаточно напряженные события. В какой-то момент я даже чуть не сорвал съемки! Это было на грани какой-то трагедии 😵💫 По СТБ этого не покажут, но здесь я вам расскажу обо всем после выпуска", - пишет Топольский.
Алекс также добавил, что как бы то ни было, сейчас он понимает, что именно общение с девушками и помогло ему справиться со всем.
"А еще в этом эпизоде нас ждет долгожданная встреча с очень дорогими мне людьми. Так что ждите потом много историй из моего прошлого 😅 И в том числе вы получите ответ на вопрос, который волнует всех еще с вечеринки… Догадываетесь ли о чем я?" , - заинтриговал герой "Холостяка".
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Поклонницы в комментариях поддержали Топольского: "Какой же красавец 😍", "Довольно интересные и разносторонние девушки, желаю найти ту самую❤️", "О том маленьком, красивом мальчике с видеообращения для Оли!😇".
Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни нового холостяка Алекса Топольского.
Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.
Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.