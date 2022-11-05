На популярном проекте "Холостяк" прославились многие девушки, которые теперь показывают свою жизнь в социальной сети.

Как пишет Politeka.net, популярный проект «Холостяк» продолжает выходить каждую осень и в этот раз стартовал уже 12 сезон, в сети нередко вспоминают о прославившихся участницах предыдущих сезонов. В каждом сезоне были участницы, которые стали любимицами зрителей, причем они активно ведут Инстаграм и общаются с фанатами.

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Холостяк 1 сезон - Александра Шульгина, она была первой победительницей украинского шоу, а также встречалась с Максимом Чмерковским. Александра была ведущей утреннего шоу "Пробуддись" НЛО TV. Основала бренд спортивной одежды Shu Sport, а сейчас живет в Майами.

Холостяк 3 сезон - Роза Аль-Намри, она стала известна в третьем сезоне, а после проекта стала ведущей пост-шоу "Как выйти замуж (СТБ). Весной 2018 года Роза появилась в роли ведущей нового масштабного тревел-шоу «Світами за скарбами».

Холостяк 4 сезон - Анна Селюкова, она нередко удивляет кадрами в Инстаграм, ведь после победы на проекте вышла замуж за миллионера Евгения Качалова. Ну, а ее коронная фраза «Кабанчик метнись» подтолкнула девушку создать собственный бренд "Cabanchi.com".

Алена Лесык – победительница 6-го сезона после проекта на протяжении года встречалась с главным героем – Иракли Макацария. Они вместе путешествовали и даже встретили Новый год, но в результате приняли решение расстаться. После этого личную жизнь девушка не комментировала.

Даша Квиткова победила в 9 сезоне и стала первой, кто не только сохранил отношения с «Холостяком», но и вышла за него замуж. Сейчас пара воспитывает сына Льва и всячески рассказывает о своей жизни в социальных сетях, чтобы поддерживать популярность.

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