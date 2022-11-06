Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць 11 сезону шоу "Холостяк" Юлія Бельченко різко відповіла на закиди в стилі "не на часі".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юля "Зайка" похвалилася кадрами з ефектної фотосесії, на яких вона в блискучому костюмі розкуто позує на тлі Тріумфальної арки в Парижі, а також зробила серйозну заяву.

"Не на часі... Мене вже просто тіпає від цієї фрази! Не на часі було викласти ці фото 4 місяці назад, не на часі дихати, посміхатись. Вчора підняла цю тему в сторіз і мій Дірект просто вибухнув повідомленнями, бо багато хто навіть собі боявся признатись, що втомився! Втомився бути винним, бо намагається жити в нинішніх реаліях", — пише Бельченко.

Фіналістка "Холостяка" додала, що зараз із кожного кутка чутно, що МИ ПОВИННІ працювати, донатити, платити податки.

"Так, повинні, але це не значить поставити хрест на собі! Бачу як ви виснажені, в очах немає надії, бо зараз навіть лишній раз посміхнутися - це стало 8 смертним гріхом. Я не кажу, що треба влаштовувати вечірки і перестати говорити про vійну, але тотальне занурення в негатив повністю підриває моральний дух нації. Комусь приносить задоволення нова фотосесія, поїздка, зміна зачіски, а хтось просто тішиться з почуття провини інших спекулюючи темою війни. Ми не винні в тому, що просто хочемо жити!", — наголосила Юлія.

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