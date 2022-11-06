Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц 11 сезона шоу "Холостяк" Юлия Бельченко резко ответила на упреки в стиле "не ко времени".

В этот раз на своей странице в Instagram Юля "Зайка" похвасталась кадрами из эффектной фотосессии, на которых она в блестящем костюме раскованно позирует на фоне Триумфальной арки в Париже, а также сделала серьезное заявление.

"Не ко времени... Меня уже просто дергает от этой фразы! Не ко времени было выложить эти фото 4 месяца назад, не ко времени дышать, улыбаться. Вчера подняла эту тему в сторис и мой Директ просто взорвался сообщениями, потому что многие даже себе боялся признаться, что устали! Устал быть виноватым, потому что пытается жить в нынешних реалиях", - пишет Бельченко.

Финалистка "Холостяка" добавила, что сейчас из каждого угла слышно, что МЫ ДОЛЖНЫ работать, донатить, платить налоги.

"Да, должны, но это не значит поставить крест на себе! Вижу как вы истощены, в глазах нет надежды, потому что сейчас даже лишний раз улыбнуться - это стало 8 смертным грехом. Я не говорю, что надо устраивать вечеринки и перестать говорить о войне , но тотальное погружение в негатив полностью подрывает моральный дух нации. Кому-то доставляет удовольствие новая фотосессия, поездка, смена прически, а кто-то просто радуется чувству вины других спекулируя темой войны. Мы не виноваты в том, что просто хотим жить!", — подчеркнула Юлия.

Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

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