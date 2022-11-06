Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", показала, чим займалася на відпочинку.

Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружені з 2020 року, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми в їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом.

На своїй сторінці в Instagram Горняк вже давно не публікувала нічого, пов'язаного з Остапчуком. Цього разу вона також вирішила відволікти увагу публіки від свого особистого життя та похвалилася кадрами з відпочинку на грецькому острові Міконос, куди вона літала минулого місяця, після того, як відсвяткувала свій 36 день народження в компанії подруг у Відні.

Христина також зізналася, що в повсякденному житті постійно пропускає зарядку, але на Міконосі було інакше. Там на тлі мальовничого пейзажу вона і поприсідала, і постоявла в планці, і зробила вправи на розтяжку.

"Чому такі дива зі мною стаються тільки на морі? Вже майже сварюсь на себе, що пропускаю фізичні навантаження, бувають, алеее дуже рідко. Но з таким видом, то просто гріх був їх не зробити, згодні ?!", — пише дружина Остапчука.

Шанувальники в коментарях підтримали її: "Обстановка сприяє", "Неймовірна💖", "Ви дуже крута! 🔥".

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.