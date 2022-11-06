Остапчук и нотариус Кристина Горняк в браке с 2020 года, но недавно стало известно о разводе пары. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе.
На своей странице в Instagram Горняк уже давно не публиковала ничего, связанного с Остапчуком. В этот раз она также решила отвлечь внимание публики от своей личной жизни и похвасталась кадрами с отдыха на греческом острове Миконос, куда она летала в прошлом месяце, после того, как отпраздновала свой 36 день рождения в компании подруг в Вене.
Кристина также призналась, что в повседневной жизни постоянно пропускает зарядку, но на Миконосе было по-другому. Там на фоне живописного пейзажа она и поприседала, и постояла в планке, и сделала упражнения на растяжку.
"Почему такие чудеса со мной случаются только на море? Уже почти ругаюсь на себя, что пропускаю физические нагрузки, бывают, ноооо очень редко. Но с таким видом, это просто грех был их не сделать, согласны?!", - пишет жена Остапчука.
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Поклонники в комментариях поддержали ее: "Обстановка способствует", "Невероятная 💖", "Вы очень крутая! 🔥".
Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.
Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.