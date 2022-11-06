53-річна артистка, актриса та співачка Дженніфер Лопес показала, якою була двадцять років тому під час своїх кліпів.

Популярна 53-річна знаменита артистка активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та показує будинок із Беном Аффлеком. Також артистка приділяє час своїй пісенній кар'єрі, просуваючи старі кліпи.

«Безглуздо бачити, як я кажу про те, щоб показати своїм дітям цей альбом через 20 років, і ось ми тут!! Стільки всього змінилося… Я змінилася… але дещо залишилося незмінним.

Сьогодні перший день нашого зворотного відліку до 25 листопада, тобто 20-річчя випуску альбому, і на ознаменування цієї річниці СЬОГОДНІ ми вперше випускаємо альбом на вінілі» - похвалилася Лопес під архівними кадрами.

«Люблю це 😍; велика; Моя улюблена епоха JLO!! ❤️; Я люблю це. Виріс із вашою музикою, і ви так надихаєте; чесно твій найкращий альбом EVER😭😍; Час летить, а ти так прекрасна! Я люблю тебе ❤️ І спасибі ✨; Як ти виглядаєш ТОЧНО так само, як 29 років тому? Ваш найкращий альбом 😍».

На фото Дженніфер Лопес зручно позувала на великому зеленому дивані біля вікна із записником. Для демонстрації фігури вона обрала чорний атласний костюм, що складається з широких штанів та халата-кімоно.

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