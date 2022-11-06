53-летняя артистка, актриса и певица Дженнифер Лопес показала, какой была двадцать лет назад во время своих клипов.

Популярная 53-летняя знаменитая артистка активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и показывает дом с Беном Аффлеком. Также артистка уделяет время своей песенной карьере, продвигая старые клипы.

«Безумно видеть, как я говорю о том, чтобы показать своим детям этот альбом через 20 лет, и вот мы здесь!! Столько всего изменилось… Я изменилась… но кое-что осталось прежним.🤍 Жизнь – это поэтически красивая и местами разбитая дорога…

Сегодня первый день нашего обратного отсчета до 25 ноября, то есть 20-летия выпуска альбома, и в ознаменование этой годовщины СЕГОДНЯ мы впервые выпускаем альбом на виниле» - похвасталась Лопес под архивными кадрами.

«Люблю это😍; большая; Моя любимая эпоха JLO!! ❤️; Я люблю это. Вырос с вашей музыкой, и вы так вдохновляете; честно твой лучший альбом EVER😭😍; Время летит, а ты все так же прекрасна! Я люблю тебя ❤️ И спасибо ✨; Как ты выглядишь ТОЧНО так же, как 29 лет назад?Ваш лучший альбом 😍».

На фото Дженнифер Лопес удобно позировала на большом зеленом диване у окна с записной книжкой. Для демонстрации фигуры она выбрала черный атласный костюм, состоящий из широких брюк и халата-кимоно.

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