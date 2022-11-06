Відома 64-річна американська співачка Мадонна з кожним роком все більше дивує своїм виглядом, причому навіть не приховує результати невдалої пластики. Запалені щоки, явні сліди підтяжки та уколів краси, а також пластика грудей відразу впадають у вічі.
4 листопада у Instagram Мадонна також показала, як відривається під музику американського репера Baby Keem.
"Alright, wait, bitch" - процитувала вона композицію Vent. Станцювала Мадонна перед камерою у прозорому топі та розстебнутих штанях.
Підведення, що викликало, і незграбний вигляд відразу прокоментували в мережі.
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«Ця жінка втратила свідомість. На пенсію час...; Ви можете залишатися руйнівним, не поводячи себе безглуздо, обличчя сповзло; Кокаїн - пекельний наркотик; Що з тобою не так; Що з нею сталося? Вона навіть не схожа на Мадонну… що трапилося для того, щоб прийняти свій вік і старіти з витонченістю? 🤮; О, люба, що з тобою відбувається; Це просто жахливо!".
Ми писали, не забуває Лопес брати участь у рекламних зйомках і вихваляється підтягнутими формами.
Цього разу Лопес задумалася про зимове диво і показала незвично скромний образ, продемонструвавши лише свої підтягнуті форми та блискучу шкіру. Також вона звернула увагу на фігуру загалом.
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