Известная 64-летняя американская певица Мадонна с каждым годом все больше удивляет своим видом, причем даже не скрывает уже результаты неудачной пластики. Впалые щеки, явные следы подтяжки и уколов красоты, а также пластика груди сразу бросаются в глаза.
4 ноября в Instagram Мадонна также показала, как отрывается под музыку американского рэпера Baby Keem.
«Alright, wait, bitch» – процитировала она композицию Vent. Станцевала Мадонна перед камерой в прозрачном топе и расстегнутых штанах.
Вызывающее подведение и неловкий вид сразу прокомментировали в сети.
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«Эта женщина потеряла рассудок. На пенсию пора...; Вы можете оставаться разрушительным, не ведя себя глупо, лицо сползло; Кокаин - адский наркотик; Что с тобой не так; Что с ней случилось? Она даже не похожа на Мадонну… что случилось с тем, чтобы принять свой возраст и стареть с изяществом? 🤮; О, милая, что с тобой происходит; Это просто ужасно!».
Мы писали, не забывает Лопес принимать участие в рекламных съемках и хвастается подтянутыми формами.
В этот раз Лопес задумалась о зимнем чуде и показала непривычно скромный образ, продемонстрировав лишь свои подтянутые формы и блестящую кожу. Также она обратила внимание на фигуру в целом.
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