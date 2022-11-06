Известная 64-летняя американская певица Мадонна с каждым годом все больше удивляет своим видом, причем даже не скрывает уже результаты неудачной пластики. Впалые щеки, явные следы подтяжки и уколов красоты, а также пластика груди сразу бросаются в глаза.

4 ноября в Instagram Мадонна также показала, как отрывается под музыку американского рэпера Baby Keem.

«Alright, wait, bitch» – процитировала она композицию Vent. Станцевала Мадонна перед камерой в прозрачном топе и расстегнутых штанах.

Вызывающее подведение и неловкий вид сразу прокомментировали в сети.

«Эта женщина потеряла рассудок. На пенсию пора...; Вы можете оставаться разрушительным, не ведя себя глупо, лицо сползло; Кокаин - адский наркотик; Что с тобой не так; Что с ней случилось? Она даже не похожа на Мадонну… что случилось с тем, чтобы принять свой возраст и стареть с изяществом? 🤮; О, милая, что с тобой происходит; Это просто ужасно!».

Мы писали, не забывает Лопес принимать участие в рекламных съемках и хвастается подтянутыми формами.

В этот раз Лопес задумалась о зимнем чуде и показала непривычно скромный образ, продемонстрировав лишь свои подтянутые формы и блестящую кожу. Также она обратила внимание на фигуру в целом.

Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.

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