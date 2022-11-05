Артистка не брала участі в останніх випусках "Дизель шоу" та поки не пояснила, чому так сталося. Але цього разу на своїй сторінці в Instagram Яна Глущенко розмістила несподіване фото, на якому показала себе в новому образі. Вона наважилася підстригтися та зробити чубчик і сильно змінилася завдяки новій зачісці.

"Ну а тепер шок-контент🙈🙈🙈. Так, я підстриглась і зробила чубчик 💇🏼‍♀️! Давно хотіла це зробити, але ніяк не могла наважитися. І що вам сказати, чи задоволена я? Не знаю! 🤷‍♀️ просто стала якоюсь іншою, але ще не можу до себе нової звикнути. Мій чоловік давно вже просив чубчика, але коли я його зробила, він на ніч мені каже «Нічка іде, волоссячко росте»😂😂😂😂. Як-то кажуть «Не зуби, відросте» 👍🏻. І я почекаю😂. З ким мене тільки не порівнювали з такою зачіскою!🤗 от мені тепер цікаво, на кого я схожа, на вашу думку, мої любі підписники? І чи подобається вам?", — написала Глущенко.

Шанувальники в коментарях оцінили новий образ зірки "Дизель Шоу":

"Зухвало)) неочікувано)) незвично)) решту при особистій зустрічі 😉 але ти смішна)) чубчик додав тобі дитячості)) 🔥";

"Свіжа, гарна, чудова!!! Вам іде! Експеремент дуже вдалий!";

"А мені дуже подобається!Ви помолодшали аж,як дівчинка".

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