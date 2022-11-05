Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко несколько дней назад впервые за долгое время вышла на связь и решила пообщаться с поклонниками.

Артистка не участвовала в последних выпусках "Дизель шоу" и пока не объяснила, почему так произошло. Но на этот раз на своей странице в Instagram Яна Глущенко разместила неожиданное фото, на котором показала себя в новом образе. Она решилась подстричься и сделать челку и сильно изменилась благодаря новой прическе.

"Ну а теперь шок-контент🙈🙈🙈. Да, я подстриглась и сделала челку 💇🏼‍♀️! Давно хотела это сделать, но никак не могла решиться. И что вам сказать, довольна ли я? Не знаю! 🤷‍ стала какой-то другой, но еще не могу к себе новой привыкнуть.Мой муж давно уже просил челку, но когда я е есделала, он на ночь мне говорит «Ночка идет, волосики растут». Как говорят «Не зубы, отрастет» 👍🏻. И я подожду 😂. С кем меня только не сравнивали с такой прической! 🤗 вот мне теперь интересно, на кого я похожа, по вашему мнению, мои дорогие подписчики? И нравится ли вам?", — написала Глущенко.

Поклонники в комментариях оценили новый образ звезды "Дизель Шоу":

"Вызывающе)) неожиданно)) необычно)) остальное при личной встрече 😉 но ты смешна)) челка добавил тебе детскости)) 🔥";

"Свежая, красивая, замечательная!!! Вам идет! Эксперимент очень удачный!";

"А мне очень нравится! Вы помолодели, как девочка".

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