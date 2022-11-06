Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка запланував на листопад благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури зірвали плани. Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка повідомив, що низку концертів доведеться перенести.

"Друзі, в зв’язку з періодичною відсутністю світла, вимушені перенести концерти на наступний рік у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому😢 Квитки залишаються дійсними на нові дати☝️Слідкуйте за анонсами. Ми обов‘язково приїдемо в кожне місто для зустрічі з Вами💛💙", — написав лідер ВВ.

«Сьогодення нагнітає страху! Та ми на фронті мужності і духу високого, з арсеналом пісень сучасності та козацької героїки міцно тримаємо позиції. Співаймо, як співали вчора та у давнину, - відкритим серцем. Наші пісні - велика об‘єднуюча сила духу та наснаги. І там, де пісня - нема місця страху. Там, де нема страху, вирує любов! Тож шануємо наших героїв/ живих, мертвих і ще ненародженних. Лінія фронту проходить крізь серце кожного українця. Ми об‘єднуємося радіти життю на користь ЗСУ. У прифронтовій атмосфері, бо лінія фронту проходить у душі і волі кожного із нас. Слава Україні!», — анонсував раніше свій тур Олег Скрипка.



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