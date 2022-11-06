Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка запланировал на ноябрь благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры сорвали планы. В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка сообщил, что ряд концертов придется перенести.

"Друзья, в связи с периодическим отсутствием света, вынуждены перенести концерты на следующий год во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком 😢 Билеты остаются действительными на новые даты. Следите за анонсами. Мы обязательно приедем в каждый город для встречи с Вами 💛💙", - написал лидер ВВ.

«Настоящее нагнетает страх! Но мы на фронте мужества и духа высокого, с арсеналом песен современности и казацкой героики крепко держим позиции. Поем, как пели вчера и в древности, - открытым сердцем. Наши песни – большая объединяющая сила духа и воодушевления. И там, где песня – нет места страху. Там, где нет страха, бурлит любовь! Поэтому чтим наших героев/ живых, мертвых и еще нерожденных. Линия фронта проходит через сердце каждого украинца. Мы объединяемся радоваться жизни в пользу ВСУ. В прифронтовой атмосфере, потому что линия фронта проходит в душе и воле каждого из нас. Слава Украине!», - анонсировал ранее свой тур Олег Скрипка.



Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль попала в передрягу за границей и расплакалась в аэропорту.

Также Politeka писала, что Алан Бадоев после новой работы с Максом Барским удивил откровение.