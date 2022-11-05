Відома співачка та учасниця другого сезону «Холостячка» Злата Огневич щодня показує, як їй живеться однією, як вона готує нові композиції та як вражає образами на зйомках. На цей раз Злата поділилася моментами без зайвого пафосу, артистка вкотре їздила підтримати військових.

«Який гарний краєвид за вікном. Просто темно небагато. Ми сьогодні дуже близькі до лінії фронту. Коли повернуся додому, розповім про те, що сталося. Наперед все добре.

А ось вечеря від Наталі, у бригаді немає жодного вегетаріанця, а я є сьогодні!

Ми зовсім поруч, можна почути, як працює арта, особливо вночі, і побачити сліди від прильотів на власні очі. Фронт близько, наші б'ються, як леви. На нулі пекло, але військові роблять все можливе», - показала Злата кадри.

Не забуває Злата говорити і про корисні дрібниці або лайфхаки по догляду за собою. Цього разу вона поскаржилася на досить складний момент у виборі майстра брів: «Я хотіла освітлити брови, раніше часто це робила, але мій майстер зараз далеко!

Записалася раніше в салон, але не сказала, що хочу висвітлити саме брови. А потім виявилося, що вони цього не роблять, адже не всі ці процедури здатні зробити. Наприклад, є варіант спалити брови!».

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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