Известная певица и участница второго сезона «Холостячка» Злата Огневич каждый день показывает, как ей живется одной, как она готовит новые композиции и как впечатляет образами на съемках. В этот раз Злата поделилась моментами без лишнего пафоса, артистка в очередной раз ездила поддержать военных.

«Какой красивый вид за окном. Просто, темно немного. Мы сегодня очень близко к линии фронта. Когда вернусь домой, расскажу про то, что случилось. Наперед – все хорошо.

А вот ужин от Натали, в бригаде нет ни одного вегетарианца, а я есть, сегодня!

Мы совсем рядом, можно услышать, как работает арта, особенно ночью, и увидеть следы от прилетов собственными глазами. Фронт близко, наши бьются, как львы. На ноле ад, но военные делают все возможное» - показала Злата кадры.

Не забывает Злата говорить и о полезных мелочах или лайфхаках по уходу за собой. В этот раз она пожаловалась на довольно сложный момент в выборе мастера по бровям: «Я хотела осветлить брови, ранее часто это делала, но мой мастер сейчас далеко!

Записалась раньше в салон, но не сказала, что хочу осветлить именно брови. А потом оказалось, что они этого не делают, ведь не все эту процедуру способны сделать. Например, есть вариант сжечь брови!».

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.